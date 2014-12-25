Израиль купил в Германии четыре новых боевых корабля "Саар"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о покупке в Германии четырех новых боевых кораблей, которые обещают стать одними из самых крупных в составе ВМС страны.

Израильские СМИ ранее писали о том, что обе страны ведут переговоры об условиях приобретения многоцелевых корветов для охраны прибрежных вод Средиземного моря и расположенных там газодобывающих платформ. Сумма сделки оценивается прессой примерно в миллиард евро, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня я рад объявить, что три дня назад мы пополнили наш оборонительный потенциал важным компонентом. Мы купили четыре новых корабля "Саар" в дополнение к подводным лодкам, которые строятся для наших военно-морских сил", — сказал Нетаньяху на церемонии выпуска курсантов летного училища.

На вооружении ВМС Израиля есть три корвета американской постройки класса "Саар-5". Это самые крупные боевые корабли в составе флота. К классу "Саар-4" и "Саар 4,5" относятся ракетные катера. Ранее в Германии Израиль купил шесть дизель-электрических подводных лодок класса "Дельфин", четыре из которых уже поступили на вооружение.

Приобретение оружия частично субсидируется немецким правительством. Местная газета "Гаарец" пишет, что новые надводные корабли достанутся Израилю со скидкой в 300 миллионов евро. "Я хотел бы поблагодарить канцлера Германии Ангелу Меркель за ее приверженность нашей безопасности и постоянную помощь в ее укреплении", — сказал Нетаньяху.