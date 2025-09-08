ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Израиль и Индия подписали новое инвестиционное соглашение

    • 08 сентября, 2025
    • 19:08
    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и его индийский коллега Нирмала Ситхараман подписали в Нью-Дели двустороннее инвестиционное соглашение, направленное на укрепление экономического партнерства между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Израиля.

    Новый документ предусматривает поддержку взаимных инвестиций, гарантии и защиту для инвесторов, а также расширение масштабов торговли и капиталовложений. Он заменяет прежнее соглашение 1996 года, аннулированное Индией в 2017 году. 

    Смотрич отметил, что подписание соглашения станет стратегическим шагом, который откроет новые возможности для бизнеса и укрепит экспортный потенциал Израиля. По словам сторон, документ создаст условия для развития сотрудничества в сферах инноваций, инфраструктуры, финансового регулирования и цифровых услуг.

    В ходе визита также обсуждалась возможность подписания совместного финансового протокола, который обеспечит более выгодные условия финансирования для израильских экспортеров, а также открытие представительства Министерства финансов Израиля в Индии.

