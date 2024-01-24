О нас

Израиль и ХАМАС выразили согласие на обмен пленных и перемирие на месяц

Израиль и ХАМАС выразили согласие на обмен пленных и перемирие на месяц Между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.
Другие страны
24 января 2024 г. 05:49
Израиль и ХАМАС выразили согласие на обмен пленных и перемирие на месяц

Между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По информации неназванного официального лица, после начавшегося 28 декабря под эгидой США, Катара и Египта последнего раунда переговоров о режиме прекращения огня удалось договориться по продолжительности перемирия сроком примерно на 30 дней.

Reuters подчеркивает, что Израиль и ХАМАС выразили принципиальное согласие о том, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц. При этом отмечается, что ХАМАС, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня, отказывается вести дальше переговоры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail və HƏMAS əsirlərin mübadiləsi və bir aylıq atəşkəs haqqında razılığa gəliblər

Самое важное

Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi