Израиль и ХАМАС выразили согласие на обмен пленных и перемирие на месяц

Между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По информации неназванного официального лица, после начавшегося 28 декабря под эгидой США, Катара и Египта последнего раунда переговоров о режиме прекращения огня удалось договориться по продолжительности перемирия сроком примерно на 30 дней.

Reuters подчеркивает, что Израиль и ХАМАС выразили принципиальное согласие о том, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц. При этом отмечается, что ХАМАС, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня, отказывается вести дальше переговоры.