Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Израиль готов разгромить ХАМАС при отказе от освобождения заложников

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 15:11
    Израиль готов разгромить ХАМАС при отказе от освобождения заложников

    Израиль усилит военное давление на палестинское движение ХАМАС до полного его разгрома в случае, если радикалы откажутся освободить заложников в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    "Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий. Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены", - сказал он.

    Кац отметил, что в ближайшем будущем Израиль ожидает немедленного освобождения всех заложников в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. "После этого движение ХАМАС будет разоружено, сектор Газа - демилитаризован, а ЦАХАЛ останется на контролируемых территориях (в секторе Газа) в целях защиты населения (Израиля) и будет принимать меры против любой угрозы", - продолжил он.

    Израиль ХАМАС заложники мирный план по Газе

    Последние новости

    15:43

    III Игры СНГ: Азербайджанские фехтовальщицы завоевали бронзовые медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    15:24

    Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с

    Энергетика
    15:16

    III Игры СНГ: Азербайджанская фехтовальщица завоевала бронзовую медаль

    Индивидуальные
    15:11

    Израиль готов разгромить ХАМАС при отказе от освобождения заложников

    Другие страны
    14:50

    В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах

    Экология
    14:44

    В Украине после атаки ВС РФ повреждены промышленные и энергетические объекты

    Другие страны
    14:27

    МИД Ирана: Каирское соглашение с МАГАТЭ утратило свою силу

    В регионе
    14:07

    Зеленский: Россия атаковала Украину 50 ракетами и 500 дронами

    Другие страны
    14:01

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    Лента новостей