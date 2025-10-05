Израиль готов разгромить ХАМАС при отказе от освобождения заложников

Израиль усилит военное давление на палестинское движение ХАМАС до полного его разгрома в случае, если радикалы откажутся освободить заложников в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий. Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены", - сказал он.

Кац отметил, что в ближайшем будущем Израиль ожидает немедленного освобождения всех заложников в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. "После этого движение ХАМАС будет разоружено, сектор Газа - демилитаризован, а ЦАХАЛ останется на контролируемых территориях (в секторе Газа) в целях защиты населения (Израиля) и будет принимать меры против любой угрозы", - продолжил он.