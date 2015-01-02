​Израиль вызвал посла Франции в связи с позицией Парижа по Палестине

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ МИД Израиля вызвал посла Франции в стране в связи с активной поддержкой, которую Париж оказывал поданной в Совет Безопасности ООН резолюции о создании независимой Палестины.

Как передает Report, газета Haaretz со ссылкой на представителя израильского дипломатического ведомства сообщает, что власти Израиля потребуют у французского посла Патрика Мэзонава прояснить позицию его страны, голосовавшей за одобрение резолюции.

Проект резолюции о создании палестинского государства был внесен на обсуждение в Совбез ООН после согласования с французской стороной в середине декабря.

Документом предусматривалось достижение прочного и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта, включая создание территориально непрерывного и жизнеспособного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Во вторник вечером СБ ООН не смог принять резолюцию из-за позиции США, наложивших вето на документ.