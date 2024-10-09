О нас

Израиль атаковал ракетную установку и склады с вооружением в Ливане

Израиль атаковал ракетную установку и склады с вооружением в Ливане Израильские ВВС атаковали ракетную установку, а также нанесли точечные удары по складам с вооружениями организации "Хезболлах" в южных районах столицы Ливана.
Другие страны
9 октября 2024 г. 21:45
Израиль атаковал ракетную установку и склады с вооружением в Ливане

Израильские ВВС атаковали ракетную установку, а также нанесли точечные удары по складам с вооружениями организации "Хезболлах" в южных районах столицы Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно информации, в результате авиаударов были уничтожены склады с беспилотниками и ракетами, размещенные в пригороде Дахия. Также израильские самолеты совершили три воздушных рейда на окрестности Бейрута, взрывы произошли в районах Кафаат, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки.

По данным армейской пресс-службы, израильские ВВС также атаковали ракетную установку, использовавшуюся формированиями "Хезболлах" для массированного обстрела северных районов еврейского государства.

Установка использовалась для запуска ракет в сторону приграничного поселка Шломи и города Цфат на севере страны, уточнили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
8 октября 2024 г. 12:40
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
9 октября 2024 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi