Израиль атаковал ракетную установку и склады с вооружением в Ливане

Израильские ВВС атаковали ракетную установку, а также нанесли точечные удары по складам с вооружениями организации "Хезболлах" в южных районах столицы Ливана.

Израильские ВВС атаковали ракетную установку, а также нанесли точечные удары по складам с вооружениями организации "Хезболлах" в южных районах столицы Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно информации, в результате авиаударов были уничтожены склады с беспилотниками и ракетами, размещенные в пригороде Дахия. Также израильские самолеты совершили три воздушных рейда на окрестности Бейрута, взрывы произошли в районах Кафаат, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки.

По данным армейской пресс-службы, израильские ВВС также атаковали ракетную установку, использовавшуюся формированиями "Хезболлах" для массированного обстрела северных районов еврейского государства.

Установка использовалась для запуска ракет в сторону приграничного поселка Шломи и города Цфат на севере страны, уточнили в ведомстве.