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    Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат

    © AFP

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Израиль атаковал в среду военные посты правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на обстрел на израильских солдат у границы с палестинским анклавом.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

    "Ранее сегодня (25 июля) террористы открыли огонь по солдатам из южной части сектора Газа, в ответ Армия обороны Израиля наносит удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в коммюнике.

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