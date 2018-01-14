 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израиль атаковал объекты ХАМАС на юге Сектора Газа

    Цель и причины атаки не раскрываются

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ ВВС Израиля атаковали инфраструктуру террористов на границе Египта с сектором Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает израильская Армия обороны (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, недалеко от границы Египта с сектором Газа», — говорится в Twitter армии.

    Цель и причины атаки не раскрываются, однако военные по-прежнему возлагают ответственность за все происходящее в секторе Газа правящее там палестинское движение ХАМАС.

    Отмечается, что по соображениям безопасности в воскресенье будет закрыт грузовой погранпереход «Керем-Шалом», расположенный рядом с местом атаки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi