Израиль атаковал объекты ХАМАС на юге Сектора Газа

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ ВВС Израиля атаковали инфраструктуру террористов на границе Египта с сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщает израильская Армия обороны (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, недалеко от границы Египта с сектором Газа», — говорится в Twitter армии.

Цель и причины атаки не раскрываются, однако военные по-прежнему возлагают ответственность за все происходящее в секторе Газа правящее там палестинское движение ХАМАС.

Отмечается, что по соображениям безопасности в воскресенье будет закрыт грузовой погранпереход «Керем-Шалом», расположенный рядом с местом атаки.