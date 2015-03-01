Избранный президент Уругвая Табаре Васкес вступит в должность

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Инаугурация избранного президента Табаре Васкеса пройдет в воскресенье в Уругвае, церемония пройдет в присутствии ряда лидеров стран региона и высокопоставленных делегаций.

Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что в церемонии примут участие лидеры Кубы, Никарагуа, Чили, Парагвая, Бразилии, а также бывший король Испании Хуан Карлос I. Отменил свои визит в Монтевидео президент Венесуэлы, объяснив это сложной внутриполитической ситуацией в стране, вице-президент США Джо Байден не смог приехать из-за простуды.

В преддверии церемонии инаугурации лидер Боливии Эво Моралес посетил Уругвай и встретился с уходящим президентом Хосе Мухикой. Тем не менее, по сообщению боливийских властей, ожидается, что в воскресенье Моралес примет участие в ряде мероприятий у себя в стране.

Табаре Васкес победил на президентских выборах в 2014 году, он получил поддержку 53,9% голосов. Васкес становится президентом во второй раз — ранее он занимал этот пост в 2005-2010 годах.

По данным Ассоциации политических коммуникаций (ACOP), Мухика — известный как "самый бедный президент в мире" — уходит с поста лидера страны, имея 65% безусловной поддержки населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Вечером в пятницу Мухика попрощался с гражданами, выступив перед тысячами жителей столицы с центральной площади Независимости. "Да здравствует народ! Спасибо вам за то, что поддерживали меня, спасибо вам за критику, спасибо за теплоту и особое спасибо за товарищество, которое я чувствовал, когда ощущал себя одиноким, исполняя обязанности президента", — сказал Мухика.

За время президентского мандата Мухика стал инициатором целого ряда социальных изменений, многие из которых получили мировой резонанс. Среди этих инициатив — легализация абортов, разрешение однополых браков и регулирование рынка марихуаны. Мухика также инициировал принятие Уругваем сирийских беженцев и экс-узников Гуантанамо.