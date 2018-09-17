Избранный президент Мексики признал банкротство в стране

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что выполнить все требования населения невозможно из-за банкротства страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит, но ясно, что да, мы сможем выполнить все, что обещали во время кампании", – отметил Обрадор.

Ранее в сентябре президент признавал макроэкономическую стабильность в стране, но при этом заявлял о существующих проблемах.

В ходе предвыборной кампании Обрадор обещал увеличить социальные расходы на пенсии и молодежь, не повышать цены на бензин и электричество, а также сократить расходы на содержание чиновников.