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    Избранный президент Мексики признал банкротство в стране

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что выполнить все требования населения невозможно из-за банкротства страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит, но ясно, что да, мы сможем выполнить все, что обещали во время кампании", – отметил Обрадор.

    Ранее в сентябре президент признавал макроэкономическую стабильность в стране, но при этом заявлял о существующих проблемах.

    В ходе предвыборной кампании Обрадор обещал увеличить социальные расходы на пенсии и молодежь, не повышать цены на бензин и электричество, а также сократить расходы на содержание чиновников.

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