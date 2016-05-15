​Избранный президент Филиппин призвал восстановить в стране смертную казнь

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Избранный, но пока не вступивший в должность президент Филиппин Родриго Дутерте намерен восстановить смертную казнь в стране, передает Report со ссылкой на Франс Пресс,

"Я намерен призвать Конгресс восстановить смертную казнь через повешение", — заявил Дутерте.

Избранный президент также добавил, что будет давать приказы о расстреле членов организованных преступных групп и тех, кто оказывает вооруженное сопротивление при аресте.

"Если вы оказываете сопротивление, сопротивление с применением силы, мой приказ полиции будет стрелять на поражение. Расстреливать членов организованных преступных группировок. Вы это слышали? Расстреливать всех членов организованных преступных группировок ", — подчеркнул Дутерте, добавив, что к кампании по ликвидации организованной преступности будут привлечены снайперы.

Избранный президентом Родриго Дутерте ранее более 22 лет занимал пост мэра города Давао. Инаугурация назначена на 30 июня, после которой начнется его шестилетний президентский срок.