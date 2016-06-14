Избран председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН избрала председателя своей 71-й сессии. Как сообщает Report, им стал бывший постоянный представитель Фиджи при ООН Питер Томсон. Его кандидатура была предложена Группой государств Азии и Тихого океана.

За пост председателя 71-й сессии боролся также представитель Кипра посол Андреас Маврояннис, однако он не получил необходимой поддержки.

Питера Томсона поддержали 94 государства, представителя Кипра - 90.