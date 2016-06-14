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    Избран председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Питера Томсона поддержали 94 государства

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН избрала председателя своей 71-й сессии. Как сообщает Report, им стал бывший постоянный представитель Фиджи при ООН Питер Томсон. Его кандидатура была предложена Группой государств Азии и Тихого океана. 

    За пост председателя 71-й сессии боролся также представитель Кипра посол Андреас Маврояннис, однако он не получил необходимой поддержки.

    Питера Томсона поддержали 94 государства, представителя Кипра - 90. 

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