Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Египте

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Первый тур голосования в парламент (Палату представителей) стартовал в Египте в воскресенье; в 09.00 (10.00 мск) открылись избирательные участки.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что участки будут работать до 21.00 (22.00 мск). Всего, по данным Высшей избирательной комиссии страны, в первом туре голосования смогут принять участие свыше 27 миллионов граждан. Голосование будет проходить в воскресенье и понедельник.

По данным избиркома, на первом этапе голосуют жители провинций Эль-Гиза, Эль-Фаюм, Бени-Суэйф, Эль-Минья, Асьют, Эль-Вади эль-Гедид, Сохаг, Кена, Луксор, Асуан, Красное море, Александрия, Бухейра и Марса Матрух. Выборы в остальных провинциях состоятся в ходе второго этапа, проведение которого намечено на 22 и 23 ноября.

В Палату представителей (парламент) Египта, до декабря 2014 года носившего название Народное собрание, избираются 596 депутатов: 448 — по одномандатным округам, 120 — по партийным спискам, 28 парламентариев назначит президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Лидерами избирательной кампании считаются политический блок "С любовью к Египту", поддерживающий президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. В выборах участвует также единственная исламская партия — салафитская "Ан-Нур". Движение "Братья-мусульмане" и их политическая партия "Свобода и справедливость" с момента свержения летом 2013 года Мухаммеда Мурси запрещены в Египте и считаются террористическими.