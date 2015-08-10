Из-за жары в Египте скончались более 20 человек, десятки госпитализированы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В результате сильной жары в Египте, установившейся в Каире и некоторых других районах страны, за сутки погибли более 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство здравоохранения.

Как заявили в минздраве Египта, пять человек скончались в Каире, четыре в провинции Кальюбия в районе дельты Нила, и еще двое - в провинции Кена в центре страны. Всем погибшим, среди которых семь женщин, было более 60 лет.

По данным министерства, в больницы были доставлены не менее 66 человек, 37 остаются под наблюдением врачей до сих пор.

По информации метеорологов, в нескольких районах страны показатели термометров превысили норму на 4-5 градусов. В воскресенье температура в Каире достигала 47 градусов по Цельсию, ситуацию осложнял высокий уровень влажности.