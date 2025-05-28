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Из-за забастовок в аэропорту Хельсинки Finnair в пятницу отменит около 110 рейсов

Из-за забастовок в аэропорту Хельсинки Finnair в пятницу отменит около 110 рейсов Финская авиакомпания Finnair предупредила, что отменит около 110 рейсов в пятницу 30 мая в связи с забастовками в аэропорту Хельсинки.
Другие страны
28 мая 2025 г. 16:28
Из-за забастовок в аэропорту Хельсинки Finnair в пятницу отменит около 110 рейсов

Финская авиакомпания Finnair предупредила, что отменит около 110 рейсов в пятницу 30 мая в связи с забастовками в аэропорту Хельсинки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Отмены могут затронуть около 8 тысяч пассажиров.

Забастовки также ожидаются в следующие понедельник и среду. Finnair заявила, что продолжает оценивать последствия для перелетов в эти два дня, но предупредила о высокой вероятности сбоев в расписании.

У Finnair и профсоюза работников авиации IAU разногласия по вопросу оплаты труда.

Ранее в этом месяце четыре дня забастовок в аэропорту Хельсинки уже заставили компанию отменить около 410 рейсов, что затронуло интересы 39,5 тысяч пассажиров.

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