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    Из-за вспышки свиного гриппа в Иране за три недели скончались 33 человека

    28 человек погибли в провинции Керман, еще пять - в провинции Систан и Белуджистан

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ За последние три недели в двух провинциях на юго-западе Ирана от свиного гриппа скончались 33 человека. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

    По его данным, 28 человек погибли в провинции Керман, еще пять - в провинции Систан и Белуджистан. Министерство здравоохранения Ирана, в свою очередь, предупреждает, что вирус может распространиться и на другие регионы страны, включая Тегеран.

    Вспышка свиного гриппа была также зарегистрирована в этом году в Индии. С начала года в центральной и северо-западной части Индии от этого заболевания скончались более 2 тыс. человек.

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