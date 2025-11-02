Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Из-за ударов ВС РФ Донецкая область Украины обесточена, погибли пять человек

    • 02 ноября, 2025
    • 15:02
    Из-за субботних российских обстрелов Донецкой области Украины пять человек погибли, еще двое получили ранения.

    Как передает Report, уточненные данные предоставила Нацполиция Украины в телеграм-канале в воскресенье.

    "По Константиновке россияне ударили авиабомбами, артиллерией и FPV-дроном, в результате погибли 2 человека, еще одного ранили. Повреждены многоквартирные и частные дома. В Родинском во время обстрелов погиб гражданский человек, еще один получил травмы, разрушен частный дом. В результате ... (российских - ред.) ударов погиб человек в Мирнограде и еще один в Северске", - отмечается в сообщении.

    За 1 ноября украинская полиция зафиксировала 1808 ударов по линии фронта и жилому сектору - под огнем находились 7 населенных пунктов.

    Министерство энергетики страны сообщило, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре электричества нет во всей области. Проводятся восстановительные работы.

    Донецкая область российско-украинская война

