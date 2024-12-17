Из-за удара ВС Израиля по Газе погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате удара ВС Израиля по району площади Палестины в центре города Газа.

Восемь человек погибли в результате удара ВС Израиля по району площади Палестины в центре города Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, атаке подвергся жилой дом.

Ранее сообщалось о том, что в районе Аль-Дарадж на востоке города Газа в результате атаки погибли 10 человек, в том числе один ребенок.

Общее число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта превысило 45 тыс. человек, отмечает телеканал.