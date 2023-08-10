Из-за тайфуна "Канун" в Южной Корее отменены сотни авиарейсов

Тайфун "Канун", достигший южной части Корейского полуострова, стал причиной отмены 452 авиарейсов в Республике Корея.

Тайфун "Канун", достигший южной части Корейского полуострова, стал причиной отмены 452 авиарейсов в Республике Корея.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские корпорации, управляющие аэропортами страны.

По всей Южной Корее 10 августа было запланировано 2 138 рейсов. В международном аэропорту Инчхон отменено или отложено 145 рейсов из 1 048. "Канун" достиг южного побережья страны в 09:20 по местному времени (04:20 по бакинскому времени), ожидается, что он пройдет по всему полуострову. Накануне отменили более 200 авиарейсов.

Президент страны Юн Сок Ёль 9 августа дал указание чиновникам "привлечь все имеющиеся ресурсы", чтобы минимизировать человеческие потери и материальный ущерб от стихии. Из-за приближения тайфуна 8 августа южнокорейские власти эвакуировали около 36 тыс. участников Всемирного слета скаутов "Джамбори" из палаточного лагеря в провинции Чолла-Пукто.