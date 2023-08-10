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Из-за тайфуна "Канун" в Южной Корее отменены сотни авиарейсов

Из-за тайфуна "Канун" в Южной Корее отменены сотни авиарейсов Тайфун "Канун", достигший южной части Корейского полуострова, стал причиной отмены 452 авиарейсов в Республике Корея.
Другие страны
10 августа 2023 г. 08:59
Из-за тайфуна Канун в Южной Корее отменены сотни авиарейсов

Тайфун "Канун", достигший южной части Корейского полуострова, стал причиной отмены 452 авиарейсов в Республике Корея.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские корпорации, управляющие аэропортами страны.

По всей Южной Корее 10 августа было запланировано 2 138 рейсов. В международном аэропорту Инчхон отменено или отложено 145 рейсов из 1 048. "Канун" достиг южного побережья страны в 09:20 по местному времени (04:20 по бакинскому времени), ожидается, что он пройдет по всему полуострову. Накануне отменили более 200 авиарейсов.

Президент страны Юн Сок Ёль 9 августа дал указание чиновникам "привлечь все имеющиеся ресурсы", чтобы минимизировать человеческие потери и материальный ущерб от стихии. Из-за приближения тайфуна 8 августа южнокорейские власти эвакуировали около 36 тыс. участников Всемирного слета скаутов "Джамбори" из палаточного лагеря в провинции Чолла-Пукто.

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Версия на английском языке Typhoon Khanun forces suspension of 450 flights in S. Korea

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