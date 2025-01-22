Из-за снежной бури в США погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли из-за накрывшей юг США снежной бури, которая привела к перекрытию автотрасс, отменам рейсов в аэропорту, закрытию школ и госучреждений.

По меньшей мере 10 человек погибли из-за накрывшей юг США снежной бури, которая привела к перекрытию автотрасс, отменам рейсов в аэропорту, закрытию школ и госучреждений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Согласно его информации, рекордные снегопады наблюдаются в штатах Луизиана, Алабама и Флорида.

Национальная метеорологическая служба также предупредила о резком понижении температур на юге страны. "Арктические воздушные массы приведут к повсеместному понижению температуры в ночные часы на побережье Мексиканского залива и на юго-востоке. Холодная погода усугубит перебои с электричеством", - цитирует портал сообщение ведомства.