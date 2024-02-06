Из-за снегопадов в Токио госпитализировали более 100 человек

В Токио из-за снегопада были госпитализированы около 120 человек.

В Токио из-за снегопада были госпитализированы около 120 человек.

Как передает Report Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пожарную службу японской столицы.

Пострадавшие в возрасте от 4 до 92 лет были доставлены в больницы после падений на гололеде. Так, в Токио были госпитализированы порядка 109 человек. В префектуре Канагава пять человек получили тяжелые травмы, 34 человека - легкие травмы. В префектуре Сайтама 12 человек также получили легкие травмы.

На данный момент Японское метеорологическое агентство отменило предупреждение о сильном снегопаде в девяти префектурах, но снегопад и дождь продолжались в некоторых районах до утра 6 февраля. Из-за разгула стихии была снижена скорость движения некоторых поездов, в токийском аэропорту Ханэда был отменен 31 рейс. По-прежнему остаются закрытыми некоторые участки на скоростных автодорогах.