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Из-за сильных ливней в США погибли не менее девяти человек

Из-за сильных ливней в США погибли не менее девяти человек По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных ливней в американских штатах Джорджия и Кентукки.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 01:46
Из-за сильных ливней в США погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных ливней в американских штатах Джорджия и Кентукки.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

Восемь человек стали жертвами стихии в Кентукки, один - в Джорджии. Экстренным службам за последние сутки удалось спасти более 1 тыс. человек.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал проливные дожди "одним из самых серьезных погодных явлений", с которыми штат сталкивался за последнее десятилетие.

Уровень воды в ряде мест в Кентукки достиг рекордных значений, местные власти были вынуждены перекрыть дороги более чем в 300 местах. По данным мониторингового ресурса PowerOutage, без электричества в штате остаются почти 30 тыс. потребителей.

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