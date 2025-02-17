Из-за сильных ливней в США погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных ливней в американских штатах Джорджия и Кентукки.

По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных ливней в американских штатах Джорджия и Кентукки.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN.

Восемь человек стали жертвами стихии в Кентукки, один - в Джорджии. Экстренным службам за последние сутки удалось спасти более 1 тыс. человек.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал проливные дожди "одним из самых серьезных погодных явлений", с которыми штат сталкивался за последнее десятилетие.

Уровень воды в ряде мест в Кентукки достиг рекордных значений, местные власти были вынуждены перекрыть дороги более чем в 300 местах. По данным мониторингового ресурса PowerOutage, без электричества в штате остаются почти 30 тыс. потребителей.