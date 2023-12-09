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Из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах возможен срыв доставки товаров

Из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах возможен срыв доставки товаров Доставка товаров по всему миру перед католическим Рождеством может быть нарушена из-за проблем с Панамским и Суэцким судоходными каналами. Через эти каналы должно пройти более половины контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку и в обратном направл
Другие страны
9 декабря 2023 г. 13:31

Доставка товаров по всему миру перед католическим Рождеством может быть нарушена из-за проблем с Панамским и Суэцким судоходными каналами. Через эти каналы должно пройти более половины контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку и в обратном направлении.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times.

Пропускная способность Панамского канала постепенно сокращается из-за падения уровня воды. Озеро Гатун, питающее канал, пересохло из-за сильнейшей с 1950 года засухи в октябре. Кроме того, наблюдается потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В связи с этим может задержаться доставка бытовой техники и электроники и рождественских украшений. Трейдеры считают, что в нынешних условиях проблемы с Суэцким каналом могут привести к резкому повышению тарифов и неустойчивым поставкам в 2024 году.

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