Из-за пожаров в Калифорнии эвакуированы тысячи человек

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Калифорнии эвакуированы в связи с крупными пожарами, которые действуют на территории нескольких регионов штата.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, почти четыре тысячи человек около горного массива Сьерра-Невада уже эвакуированы, ещё 7400 человек получили сообщения, призывающие готовиться к эвакуации.

По данным властей, огонь распространился по территории площадью около 20 кв. км и уничтожил по меньшей мере десять построек.

Возгорания в Калифорнии начались 8 июля из-за жары, очаги быстро распространились по лесным массивам штата. К настоящему моменту пожары уже почти достигли окраин города Санта-Барбара

Ранее сообщалось, что власти американских штатов Аризона, Юта и Калифорния эвакуировали тысячи жителей из-за пожаров.