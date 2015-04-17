Из-за пожара в пригороде Парижа нарушено движение электричек

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Крупный пожар произошел в пятницу на текстильно-обувном складе в городе Ла-Курнёв (La Courneuve) близ французской столицы, что привело к нарушению движения пригородных электричек RER линии B, передает Report со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Как сообщает телеканал, площадь пожара составляет около десяти тысяч квадратных метров, над постройкой поднимаются густые клубы дыма. Движение пригородных электричек RER линии B между станциями Gare du Nord и Aulnay приостановлено из соображений безопасности.

Пожарные и полиция, работающие на месте происшествия, сообщают, что в результате пожара никто не пострадал. "Никого не было внутри и все работники были эвакуированы", - уточнил представитель полиции. Склад, принадлежащий китайским предпринимателям, располагается "далеко от жилых построек, но близко к линии B RER и к автомагистрали A86".

На обочинах автодороги возле места происшествия выставлены отряды полицейского спецназа CRS, водителям запрещено останавливаться.

Как сообщают в противопожарном ведомстве, "пожар может продлиться очень долго", для тушения "задействованы различные средства", предпринимаются меры для предотвращения перехода огня на соседний склад.