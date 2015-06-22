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    ​Из-за хакерской атаки варшавский аэропорт приостановил работу

    1400 человек застряли в аэропорту

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Из-за атаки хакеров варшавский аэропорт имени Шопена почти на два часа приостановил работу.

    Как передает Report, об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.

    Как отмечается, вечером в воскресенье хакеры атаковали навигационную систему PLL LOT, из-за чего выполнение рейсов было приостановлено.

    Восстановить работоспособность системы удалось спустя почти два часа. Сейчас аэропорт функционирует в нормальном режиме.

    "Навигационная система LOT уже исправна, планы полетов составляются заново. Ситуация постепенно будет возвращаться к норме", - сказано в сообщении.

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