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Из старинного ресторана в Париже украли десятки бутылок вина на €1,5 млн

Из старинного ресторана в Париже украли десятки бутылок вина на €1,5 млн Дорогие вина общей стоимостью более €1,5 млн были украдены из парижского ресторана La Tour d'Argent ("Серебряная башня"), который считается одним из старейших в столице.
Другие страны
28 января 2024 г. 16:56
Из старинного ресторана в Париже украли десятки бутылок вина на €1,5 млн

Дорогие вина общей стоимостью более €1,5 млн были украдены из парижского ресторана La Tour d'Argent ("Серебряная башня"), который считается одним из старейших в столице.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Le Parisien.

Рестораторы обнаружили пропажу во время инвентаризации в январе. Речь идет о более чем 80 бутылках, но среди них крайне редкие и дорогие марки вроде бургундского Roman e-Conti (в зависимости от года и сорта бутылка может стоить десятки тысяч евро). Точно сказать, когда именно пропало вино, они затруднились - рассматривается период с января 2020 года по настоящее время. Газета отмечает, что с 30 апреля 2022 года по сентябрь 2023 года La Tour d'Argent закрывался на реновацию.

По словам неназванного сомелье, с которым пообщался корреспондент издания, продать украденное весьма сложно, поскольку все бутылки пронумерованы, а на рынке столь дорогих вин покупатели всегда требуют подтверждение происхождения вина. Одновременно он допустил, что у похитителей есть шанс обнаружить менее взыскательных покупателей за границей.

Ресторан, основанный, по утверждению владельцев, в 1582 году, располагает одним из крупнейших винных погребов в Париже. По информации гида Michelin, который присвоил заведению звезду качества, в его коллекции свыше 300 тыс. бутылок, среди которых, по данным СМИ, самой старой является бутылка коньяка Clos de Griffier, датированная 1788 годом.

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