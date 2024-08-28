Из США на Кубу вернули 48 нелегальных мигрантов

На Кубу из США были возвращены 48 нелегальных мигрантов, они прибыли в Международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване.

На Кубу из США были возвращены 48 нелегальных мигрантов, они прибыли в Международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в кубинском министерстве внутренних дел.

"Всего 48 нелегальных мигрантов (43 мужчины и 5 женщин) были возвращены в этот вторник на Кубу рейсом из США, они прибыли в Международный аэропорт имени Хосе Марти", - говорится в сообщении МВД Кубы, размещенном на его сайте.

В нем отмечается, что семеро из возвратившихся незаконно покинули Кубу морским путем, а большинство из них "уехали с острова законным способом в другие страны, а затем воспользовались нелегальными маршрутами, чтобы добраться до американской границы". В МВД также сообщили, что по возвращении в Гавану один из мигрантов был задержан, так как, покинув незаконно Кубу, он находился в стране в розыске.

Как отметили в кубинском МВД, всего из разных стран региона на Кубу в последнее время были возвращены 65 нелегальных мигрантов, всего в 2024 году это число составило 1 030.