Из сектора Газа освободили двоих израильтян и пятерых подданных Таиланда

Семеро заложников - двое граждан Израиля и пятеро подданных Таиланда - были освобождены из сектора Газа и переданы представителям армии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Семеро заложников - двое граждан Израиля и пятеро подданных Таиланда - были освобождены из сектора Газа и переданы представителям армии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Правительство Израиля с теплотой принимает семерых освобожденных. Список наших граждан: Арбель Йехуд, Гади Мозес. Кроме того, были освобождены 5 граждан Таиланда", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести.

Ранее сообщалось о том, что израильская заложница Агам Бергер была передана Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа.