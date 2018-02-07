Из России начали высылать северокорейских рабочих

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Власти некоторых российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, что предусмотрено резолюцией Совбеза ООН. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать ", — заявил дипломат.

По словам Мацегоры, Россия ежегодно выдает гражданам КНДР 12-15 тысяч виз, 90% из которых — краткосрочные рабочие визы. По его словам, всего в России трудились около 35 тысяч северокорейцев – в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.