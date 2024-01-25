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Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли $1,2 млн

Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли $1,2 млн Из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета Falcon 10 были украдены 1,2 миллиона долларов.
Другие страны
25 января 2024 г. 13:10
Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли $1,2 млн

Из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета Falcon 10 были украдены 1,2 миллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hasht e Subh.

По данным портала, первой к разбившемуся самолету прибыла группа людей, которая связана с начальником штаба вооруженных сил движения "Талибан" Кари Фасихуддином Фитратом.

Узнав о краже, губернатор талибов в Бадахшане Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по расследованию инцидента.

Бизнесджет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили.

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Версия на английском языке $1.2M stolen from Russian plane that crashed in Afghanistan

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