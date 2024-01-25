Из разбившегося в Афганистане российского самолета украли $1,2 млн

Из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета Falcon 10 были украдены 1,2 миллиона долларов.
Как передает Report, об этом сообщает издание Hasht e Subh.
По данным портала, первой к разбившемуся самолету прибыла группа людей, которая связана с начальником штаба вооруженных сил движения "Талибан" Кари Фасихуддином Фитратом.
Узнав о краже, губернатор талибов в Бадахшане Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по расследованию инцидента.
Бизнесджет Falcon 10 разбился в горах Афганистана 21 января. Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили.