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    Из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили 228 мин и снарядов

    В результате атак погибли четыре человека, еще более 50 пострадали

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Боевики выпустили за прошедшую неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска 228 мин и снарядов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

    "За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Погибли четыре человека, ранены более 50, из них 16 детей", - отметил Евтушенко.

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