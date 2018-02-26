Из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили 228 мин и снарядов

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Боевики выпустили за прошедшую неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска 228 мин и снарядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Погибли четыре человека, ранены более 50, из них 16 детей", - отметил Евтушенко.