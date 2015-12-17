Из плена в Ираке сбежали девять катарских охотников

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек из группы охотников, похищенных неизвестными в Ираке, сбежали из плена, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Покинувшие плен в настоящий момент находятся в Кувейте. О судьбе остальных похищенных пока неизвестно.

Иракские силы безопасности проводят их поиски.

Отмечается, что состоятельные жители стран Персидского залива часто охотятся в Ираке на редких хищников в это время года.

Напомним, неизвестные вооруженные люди в военной одежде похитили в ночь на 16 декабря 16 катарских охотников с соколами в пустыне Наджаф. Источник в иракской полиции заявил, что среди похищенных в Ираке есть члены правящей семьи Катара.