Из Ливана по Израилю выпустили 10 ракет

Израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из 10 ракет, которые были выпущены в сторону еврейского государства из Ливана, в результате обстрела ранения получил мирный житель.

Израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из 10 ракет, которые были выпущены в сторону еврейского государства из Ливана, в результате обстрела ранения получил мирный житель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армия Израиля.

"После воздушной тревоги в районе Верхней Галилеи было зафиксировано порядка 10 ракет, выпущенных с территории Ливана, большая часть из них перехвачена, зафиксировано падение, поступила информация о ранении гражданского лица", - говорится в заявлении.

Израильская артиллерия наносит удары по местам, откуда велись обстрелы, добавили в армейской пресс-службе.