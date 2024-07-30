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Из Ливана по Израилю выпустили 10 ракет

Из Ливана по Израилю выпустили 10 ракет Израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из 10 ракет, которые были выпущены в сторону еврейского государства из Ливана, в результате обстрела ранения получил мирный житель.
Другие страны
30 июля 2024 г. 17:30
Из Ливана по Израилю выпустили 10 ракет

Израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из 10 ракет, которые были выпущены в сторону еврейского государства из Ливана, в результате обстрела ранения получил мирный житель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армия Израиля.

"После воздушной тревоги в районе Верхней Галилеи было зафиксировано порядка 10 ракет, выпущенных с территории Ливана, большая часть из них перехвачена, зафиксировано падение, поступила информация о ранении гражданского лица", - говорится в заявлении.

Израильская артиллерия наносит удары по местам, откуда велись обстрелы, добавили в армейской пресс-службе.

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Версия на английском языке Israeli civilian killed by rocket fired from Lebanon
Версия на азербайджанском языке Livandan İsrail ərazisinə 10 raket atılıb

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