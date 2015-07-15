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    Из Йемена эвакуированы граждане России и стран СНГ

    Два борта МЧС России с 118 гражданами России, СНГ и других стран, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетели из Йемена

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Два борта МЧС России с 118 гражданами России, СНГ и других стран, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетели из Йемена сегодня. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве России в Сане.

    Наряду с россиянами, эвакуированными в среду из Йемена на двух самолетах МЧС России, есть и граждане Украины, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

    Ожидается, что самолеты прибудут  сегодня вечером в Московский аэропорт Домодедово.

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