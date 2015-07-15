Из Йемена эвакуированы граждане России и стран СНГ

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Два борта МЧС России с 118 гражданами России, СНГ и других стран, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетели из Йемена сегодня.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве России в Сане.

Наряду с россиянами, эвакуированными в среду из Йемена на двух самолетах МЧС России, есть и граждане Украины, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

Ожидается, что самолеты прибудут сегодня вечером в Московский аэропорт Домодедово.