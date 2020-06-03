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Из дома Гитлера сделают полицейский участок - ФОТО - ВИДЕО

​Из дома Гитлера сделают полицейский участок

Австрийские власти обнародовали планы по реконструкции дома в городе Браунау-на-Инне, где родился нацистский лидер Адольф Гитлер, в полицейский участок.

Как передает Report, об этом сообщает "Би-би-си".

Местное правительство приняло данное решение в надежде помешать неонацистам устраивать у здания свои сборища.

Дом ждет косметический ремонт фасада, а также будет установлена новая крыша.

Ожидается, что работы будут завершены к 2023 году. Их стоимость составит порядка 5,6 млн. долларов США.

Гитлер родился в одной из квартир данного дома 17-го века в 1889 году, однако прожил там всего несколько недель, после чего его семья переехала в другое место.

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