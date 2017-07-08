Иванка Трамп заменила отца на одной из встреч на G20

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заменила отца на одной из встреч саммита G20 в Гамбурге, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель Белого дома подтвердил, что во время встречи лидеров стран G20 Иванка Трамп держалась на заднем плане, а когда президент США должен был покинуть заседание, "ненадолго заняла его место за главным столом".

"Когда главы других государств и правительств покидали зал, их тоже кто-то на время представлял", — подчеркнул чиновник.