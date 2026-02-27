Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состояния
Европейская комиссия приветствует инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об организации миссии для проверки состояния поврежденного трубопровода "Дружба".
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен журналистам в Брюсселе.
Премьер-министр Орбан 25 февраля обратился к председателю Евросоюза Антониу Кошта с просьбой направить миссию для проверки состояния нефтепровода "Дружба" и установлению фактов с участием словацких и венгерских экспертов.
"Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана провести такую миссию и принять ее выводы. Это долгожданный шаг. Теперь нам нужно предпринять следующие шаги, чтобы понять, как и в какой форме будет проходить эта миссия по установлению фактов", - сказала Итконен.
По ее словам, ЕС в настоящее время поддерживает контакт с украинскими властями с целью получения доступа к трубопроводу для экспертов миссии.
Итконен напомнила, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в начале этой недели попросила ускорить ремонт нефтепровода "Дружба". В то же время есть понимание сложности проведения таких ремонтных работ в условиях постоянной угрозы новых российских атак. Новой информации о сроках ремонта пока нет.
Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию прекратился 27 января из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника, что вынудило их искать альтернативные источники и использовать государственные резервы.
Европейский совет рассчитывает, что урегулирование ситуации вокруг нефтепровода "Дружба" позволит решить вопрос с двойным вето Венгрии на предоставление кредита Украине на 90 млрд евро и на принятие 20-го пакета санкций против РФ.