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Итальянское командование рассчитывает на увеличение численности армии

Итальянское командование рассчитывает на увеличение численности армии Необходимо увеличить численность вооруженных сил Италии, проблему можно было бы решить, в том числе, создав относительно небольшой корпус резервистов.
Другие страны
28 марта 2024 г. 18:45
Итальянское командование рассчитывает на увеличение численности армии

Необходимо увеличить численность вооруженных сил Италии, проблему можно было бы решить, в том числе, создав относительно небольшой корпус резервистов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет ll Sole 24, цитируя высказывания начальника генштаба Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне и министра обороны Гуидо Крозетто.

Закон 2012 года предполагал сокращение численности военнослужащих в стране до 150 тысяч человек в 2024 году. Целевой показатель был пересмотрен, и теперь власти ориентируются на армию численностью 160 тысяч военнослужащих.

"У нас сильная нехватка личного состава. 150 тысяч - это было бы недопустимо. В итоге нам утвердили 160 тысяч, но и этого мало. При 170 тысячах мы смогли бы с трудом сводить концы с концами", - заявил Драгоне в парламенте.

"Времена изменились, изменились и угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Мы все активнее используем нашу армию. До тех пор, пока я занимаю свой пост, я продолжу запрашивать еще больше бойцов", - добавил он.

В 2012 году правительство Марио Монти запланировало постепенное сокращение армии Италии с целью оптимизации расходов в оборонной сфере. В 2017 году, по данным Минобороны, в армии служили примерно 172 тысячи военнослужащих. В 2018 их стало около 171 тысячи, в 2020 и 2021 их было примерно 169 тысяч, а в 2022 и 2023 - 166 тысяч и 165 тысяч соответственно.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya komandanlığı ordunun sayını artırmağa ümid edir

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