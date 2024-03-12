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Итальянский военный корабль сбил два беспилотника в Красном море

Итальянский военный корабль сбил два беспилотника в Красном море Итальянский военный корабль Caio Duilio, поступивший в распоряжение европейской миссии Aspides, сбил два беспилотных аппарата в Красном море.
Другие страны
12 марта 2024 г. 15:52
Итальянский военный корабль сбил два беспилотника в Красном море

Итальянский военный корабль Caio Duilio, поступивший в распоряжение европейской миссии Aspides, сбил два беспилотных аппарата в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны республики, эти действия были предприняты в рамках самообороны.

Около 10 дней назад экипаж Duilio уже нейтрализовал беспилотник, запущенный, как утверждалось, йеменскими повстанцами-хуситами. Тогда еще итальянский корабль не находился в составе европейской миссии, призванной обеспечивать безопасность судоходства в Красном море. Италии передано тактическое командование этой миссией.

Позже представители хуситов заявили в интервью агентству Adnkronos, что итальянцы рискуют, прибегая к подобным действиям против их "операционной деятельности". При этом отмечалось, что пока итальянские суда не становились целями хуситов.

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