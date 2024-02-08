Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Работники сельскохозяйственной сферы Италии намерены активизировать протестное движение.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство ЭФЭ.
Так, фермеры намерены в пятницу устроить акции протеста в Риме, а также на фестивале в Сан-Ремо.
В итальянской столице участники протестов соберутся, в частности на площади Сан-Джованни-ин-Латерано.
Уже несколько дней недовольные фермеры протестуют в других городах Италии, в том числе в Милане.
Как сообщалось, во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне поступающей с Украины беспошлинной агропродукции.