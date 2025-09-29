Италия за 20 лет инвестировала в экономику Казахстана до $7,5 млрд

Италия за последние 20 лет инвестировала в экономику Казахстана до $7,5 млрд и остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Астаны.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Астане.

"Мы приветствуем планы Италии по дальнейшему увеличению экспорта в Казахстан. За последние 20 лет Италия инвестировала до $7,5 млрд в нашу экономику. На нашем рынке успешно работают 250 итальянских компаний", - сказал Токаев.

По словам главы Казахстана, между странами существуют перспективы для расширения сотрудничества в таких областях, как нефтехимия, машиностроение, транспорт и логистика, легкая промышленность, пищевая промышленность, искусственный интеллект, финансы, туризм, образование и другие.

Он подчеркнул, что формат "Центральная Азия+Италия", который был запущен в мае текущего года, поможет осуществить поставленные цели.

Токаев объявил, что одна из улиц казахстанской столицы будет названа в честь великого итальянского путешественника Марко Поло.

В свою очередь, Серджо Маттарелла поддержал все предпринимаемые шаги для укрепления взаимоотношений, особенно, в сфере образования и анонсировал открытие Италией культурного центра в Астане – первого во всем Центрально-азиатском регионе.