Италия вновь обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.

Отмечается, что за последние сутки выздоровели еще 2 086 инфицированных, общее количество излечившихся превысило 266 тыс.