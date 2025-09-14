Италия предоставит истребители для укрепления восточного фланга НАТО

Италия внесет вклад в укрепление позиций НАТО на восточном фланге.

Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.

По ее сведениям, речь идет как минимум о двух истребителях.

Выбор стоит между Eurofighter и F-35, при том что последним отдается предпочтение. Они могут добавиться к четырем итальянским истребителям, уже находящимся на безе в Эстонии, пишет газета. Кроме того, Италия может продлить срок нахождения в Эстонии системы ПВО Samp-T, которая там уже размещена.

Издание отмечает, что такое решение "неизбежно и обязательно с военной, политической и дипломатической точек зрения" и продиктовано сильным европейским давлением для оказания поддержки Варшаве после падения на польской территории БПЛА, запущенных Россией.

"Рим не может остаться в стороне на фоне усилий других европейских партнеров, о которых уже было объявлено", - пишет газета. Правительство рассматривает вопрос, нужно ли дополнительное одобрение парламента такого решения, или оно может войти в общий пакет международных военных операций, который ежегодно проходит формальное утверждение в парламенте.