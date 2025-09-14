İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 05:11
    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    İtaliya NATO-nun şərq cinahında mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Repubblica" qəzeti yazıb.

    Qəzetin məlumatına görə, söhbət ən azı iki qırıcı təyyarədən gedir.

    Seçim "Eurofighter" və "F-35" arasında aparılır, lakin üstünlük F-35"ə verilir. Onlar Estoniyada artıq yerləşdirilmiş dörd italyan qırıcısına əlavə oluna bilər. Bundan başqa, İtaliya Estoniyada artıq yerləşdirilmiş "Samp-T" hava hücumundan müdafiə sisteminin orada qalma müddətini də uzada bilər.

    Nəşr qeyd edir ki, bu qərar hərbi, siyasi və diplomatik baxımdan zəruri hesab olunur və Rusiyanın buraxdığı PUA-ların Polşa ərazisinə düşməsindən sonra Varşavaya dəstək məqsədilə Avropa ölkələrinin göstərdiyi təzyiqlərlə izah olunur.

    "Roma artıq açıqlanmış digər Avropa tərəfdaşlarının səyləri fonunda kənarda qala bilməz", - qəzet yazır.

    Hazırda İtaliya hökuməti bu qərarın həyata keçirilməsi üçün parlamentin əlavə təsdiqinə ehtiyac olub-olmadığını müzakirə edir. Ola bilər ki, bu, illik olaraq parlamentdə rəsmi şəkildə təsdiqlənən beynəlxalq hərbi əməliyyatlar paketinə daxil edilsin.

    italiya NATO şərq cinahı
    Италия предоставит истребители для укрепления восточного фланга НАТО

    Son xəbərlər

    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    05:38

    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    05:11

    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Elm və təhsil
    04:19

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    03:52

    "Bloomberg": Ağ Ev Kirkin qətlindən sonra təhlükəsizlik tədbirləri üçün konqresdən əlavə 58 milyon dollar tələb edir

    Digər ölkələr
    03:21

    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında texnologiya sahəsində saziş imzalanacaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Almaniya rusiyalılara milli və Şengen vizalarının verilməsi üçün tələbləri sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti