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Италия ослабит карантинные меры с 26 апреля

Италия ослабит карантинные меры с 26 апреля Некоторые регионы Италии, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, вновь получат статус так называемых "желтых" зон
Другие страны
16 апреля 2021 г. 18:32
Италия ослабит карантинные меры с 26 апреля

Карантинные меры, введенные правительством Италии в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги.

Начиная с этого числа, некоторые регионы Италии, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, вновь получат статус так называемых "желтых" зон, сообщил глава правительства в ходе пресс-конференции в правительственном Дворце Киджи.

Драги подчеркнул, что в новых условиях "приоритет будет отдан деятельности на открытом воздухе и работе школ". По его словам, в "желтых" и "оранжевых" зонах все школьники вернутся в учебные классы.

В "желтых" зонах будут открыты магазины, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также спортивные и культурные учреждения.

Премьер-министр также сообщил, что между "желтыми" зонами будет восстановлено свободное передвижение граждан.

Главным критерием для установления цвета конкретного региона является коэффициент распространения инфекции Rt. Это базовый показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной. В настоящее время, согласно последней информации медицинских властей, Rt в Италии снизился до 0,85.

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