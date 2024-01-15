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Италия несет убытки из-за атак хуситов в Красном море

Италия несет убытки из-за атак хуситов в Красном море Италия уже несет убытки в связи с атаками хуситов на суда в Красном море.
Другие страны
15 января 2024 г. 23:33
Италия несет убытки из-за атак хуситов в Красном море

Италия уже несет убытки в связи с атаками хуситов на суда в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на агентство Nova, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни.

Глава МИД отметил, что экономический ущерб, связанный с деятельностью хуситов, в первую очередь затронул южные порты, а также Геную.

По его словам, рейс судов вокруг Африки стоит теперь гораздо больше, увеличивая стоимость импортируемых товаров.

"Мы должны работать над нормализацией ситуации", - подчеркнул Таяни.

Он также сообщил, что в ближайшие дни отправится на Ближний Восток и будет работать над деэскалацией в регионе.

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