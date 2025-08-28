    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Италия не намерена направлять своих военных в Украину

    • 28 августа, 2025
    • 21:49
    Италия не намерена направлять своих военных в Украину

    Италия не будет направлять своих военных в Украину, но допускает участие в обеспечении гарантий безопасности "извне".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи после состоявшегося совещания лидеров правящей коалиции, созванного премьер-министром Джорджей Мелони для оценки потенциального пути мирных переговоров по Украине после недавних встреч в Белом доме.

    "Было подтверждено, что участие Италии в потенциальном развертывании многонациональных сил на территории Украины не предусматривается, а варианты мониторинга и прочей деятельности за пределами Украины рассматриваются только после прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

    Ранее Мелони сообщила, что гарантии безопасности Украине по образцу 5-й статьи Североатлантического договора - это основной механизм, рассматриваемый западными союзниками Киева. Она напомнила, что с этим предложением изначально выступил Рим, который формально не входит в "коалицию желающих" стран, допускающих возможность направления своих военных для наблюдения за соблюдением прекращения огня.

