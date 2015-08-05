​Италия намерена инвестировать 2 млрд. долларов США в Иран

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Тегеране по итогам переговоров итальянских и иранских официальных лиц состоялось подписание меморандума о взаимопонимании. В рамках данного сотрудничества Италия предоставит 2 млрд. долларов США на реализацию и страхование проектов в Иране, сообщает Report со ссылкой на PressTV.

Со стороны европейского государства документ был подписан представителем инвестбанка Mediobanca. В кредитной организации считают, что меморандум поможет улучшить торгово-экономические отношения между странами.

Речь идет о проектах в промышленной, строительной областях. По сведениям иранской стороны, до введения санкционного режима объем товарооборота между Италией и Ираном составлял 7 млрд. долларов ежегодно, а после - снизился до 1,5 млрд. долларов.

Иранские эксперты ожидают роста импорта из Италии на 3,3 млрд. долларов в течение ближайших четырех лет.