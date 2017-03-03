Италия начала борьбу с прогулами госслужащих

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Итальянские власти успешно применяют нормы недавно принятого декрета о борьбе с прогулами работы.

Как передает Report, об этом заявила министр государственного управления Италии Марианна Мадиа.

В середине февраля правительство Италии одобрило указ о "молниеносных увольнениях" в случае мошенничества с карточками о приходе на работу.

Решение было на фоне стабильно появляющихся в местных СМИ сообщениях о группах госслужащих или медиков, которые вместо работы ходят по магазинам, занимаются семейными делами или просто остаются дома. Так, неделю назад под домашний арест за прогулы попали более 50 сотрудников одной из неаполитанских больниц.

"Этот декрет работает, новые правила уже применялись десятки раз", — заявила Мадиа в четверг в эфире радиостанции RTL 102.5.

"Мы вмешиваемся, когда есть попустительство, когда виновный не несет наказания. Если руководитель не увольняет пошедшего на обман сотрудника, то на него накладываются санкции", — отметила министр.